Czerwiec 2023 w Lubartowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przegląd maja 2023 w Lubartowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Lubartowie? Polecane miejsca w czerwcu 2023 Sprawdź, gdzie zlokalizowane są posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Lubartowie. Z całą pewnością są przez wszystkich kojarzone z wakacjami. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Sprawdź jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Lubartowie.

📢 „Miejsce naznaczone siłami zła”. Wspomnienie o masakrze ludności cywilnej w Kitowie To było wzruszające. Na łąkę w Kitowie gdzie doszło do tragedii zaprowadził nas Robert Pawelec, wieloletni, zasłużony strażak oraz jeden z okolicznych mieszkańców. Tam 11 grudnia 1942 roku Niemcy zamordowali 164 osoby, w tym 15 dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat. Wśród ofiar byli także pradziadkowie pana Roberta: Zofia i Wojciech Rubaj. Łąka jest zatem dla niego oraz okolicznych mieszkańców miejscem niezwykle ważnym, uświęconym krwią pomordowanych.

Prasówka czerwiec Lubartów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Lubartowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To jedyne takie miejsce w Lublinie, a nawet może w województwie. Muzeum motoryzacji zostało otwarte! Zobacz zdjęcia Już w najbliższy piątek mieszkańcy Lublina będą mogli przenieść się w czasie. Trwają ostatnie szlify przed otwarciem muzeum motoryzacji w Lublinie. Miejsce jest prawdziwą gratką dla fanów historii czterech kółek. Niektóre eksponaty mają nawet ponad 100 lat.

📢 Licytacje komornicze w województwie lubelskim. Zobacz, jakie działki możesz kupić w okazyjnej cenie! Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty gruntów do kupienia w woj. lubelskim w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Sprawdź, w posiadanie jakich nieruchomości możesz wejść. 📢 Miłośnicy broni, survivalu i militariów maszerujcie na Targi Lublin! Rozpoczęły się targi militarne Pro ARMA. Zobacz zdjęcia Wszyscy, którzy interesują się militariami i survivalem, koniecznie muszą pojawić się na hali Targów Lublin. Króluje tam kolor moro i wszelkie barwy maskujące, a w powietrzu czuć zapach prochu!

📢 Wyciek amoniaku w Janowie Podlaskim. Zobacz wideo Do wycieku substancji doszło w piątek 12 maja. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej. 📢 Przeprawiali się przez Wieprz. Lubelscy terytorialsi na ćwiczeniach Anakonda-23 Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z wojskami operacyjnymi i sojuszniczymi NATO uczestniczyli wczoraj (10 maja) w przeprawie przez Wieprz. Akcja stanowiła element ćwiczeń Anakonda-23.

📢 Ślubowanie nowych policjantów. Lubelski garnizon ma 31 nowych funkcjonariuszy. Zobacz fotorelację z wydarzenia 31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. 📢 Pielgrzymowali z Wierzbicy do słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Hanneńskiej. Zobacz zdjęcia Ponad pięćdziesięcioro mieszkańców z gminy Wierzbica pielgrzymowało w niedzielę do Matki Bożej Hanneńskiej w 126. rocznicę przybycia słynącego łaskami obrazu do parafii w Hannie. 📢 Tak wyglądał kiedyś dworzec PKP w Lublinie. Zobacz archiwalne zdjęcia! [GALERIA] Dworzec Główny PKP w Lublina ma już prawie 150 lat. W przeszłości był kilkukrotnie modernizowany. Od 2018 r. stacja przechodzi największy remont w swojej historii. Zobacz, jak lubelski dworzec wyglądał kiedyś. W naszej galerii znajdziesz archiwalne fotografie z różnych okresów - od czasów sprzed II wojny światowej do lat 90.

📢 Pierwszy dzień koncertów za nami! To była niezapomniana impreza. Juwenalia Lublin 2023 na Politechnice Lubelskiej. Zdjęcia Studenci wypełnili tereny zielone Politechniki Lubelskiej i koncertowo rozpoczęli Juwenalia 2023. Przygrywali im TRIBBS, Kubańczyk, ReTo (Igor Bugajczyk) i Guzior.

