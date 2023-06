Do jakiego przedszkola w Lubartowie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się na ogół w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe lub w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Lubartowie możesz znaleźć na ich stronach oraz na stronach urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Lubartowie to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.