Gdzie zjeść dobre lody w Lubartowie? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W Renesansie odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie także delektowali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Ponieważ zachodziła konieczność transportu lodu z wysokich gór był to posiłek unikatowy w formie dzisiejszego sorbetu.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty lub wafle. Smaki oferowane wówczas nie były zbyt wyszukane. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Lubartowie, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody włoskie robione są z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.