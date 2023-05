Pij te napoje, a będziesz mieć talię osy. Oczyszczają organizm i redukują oponkę. Napoje na płaski brzuch pomogą zmniejszyć obwód w pasie

Jakie napoje pić na płaski brzuch? Wypróbuj 5 propozycji napojów na talię osy!

Na wygląd brzucha wpływa przede wszystkim nasza masa ciała i odkładający się najczęściej właśnie w okolicach talii tłuszcz. Jednak nawet szczupłe osoby mogą mieć odstający i nieestetycznie wyglądający brzuszek. Powoduje go nie tylko nadmiar kalorii, ale też nasz tryb życia, a przede wszystkim stres, pośpiech, niewysypianie się, brak aktywności fizycznej i nieodpowiednia dieta.

Te napoje na płaski brzuch poprawią wygląd talii i zmniejszą obwód w pasie. Wypróbuj 5 propozycji napojów na talię osy!

Podstawowym napojem zawsze powinna być czysta, niegazowana woda. Należy pić minimum 2,5 litra wody dziennie, a optymalnie ok. 2,8 litra kobiety i 3,8 litra mężczyźni. Za małe spożycie wody prowadzi do odwodnienia oraz groźnych dla zdrowia objawów takich jak zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia krwi, omdlenia oraz zaburzenia pracy nerek. Picie zbyt małych ilości wody wzmaga również magazynowanie jej w komórkach, co skutkuje powstawaniem obrzęków i prowadzi do zaparć i wzdęć. W takiej sytuacji brzuch jest nabrzmiały i wygląda nieestetycznie.