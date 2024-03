Prasówka 15.03.2024 Lubartów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubartowa

Łukasz Krzywicki - kandydat na prezydenta Chełma z ramienia Koalicji Obywatelskiej - został mianowany przez wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego pełnomocnikiem wojewody ds. przedsiębiorczości.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.