Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Lubartowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Lubartów, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Większość łasuchów ma swoje ulubione ciasto z czekoladą, które mógłby jeść niemal bez końca. Wśród nich są puszyste wypieki z wiśniami oraz wilgotne brownie. Do takich ciast można przygotować rozpływający się w ustach krem śmietankowy albo polać je słonym karmelem. Zebraliśmy 7 sprawdzonych przepisów na ciasta czekoladowe, którym trudno się oprzeć.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (10 lutego) przed południem w miejscowości Jarosławiec, w powiecie zamojskim. 61-letni kierujący Citroenem nie dostosował prędkości do panujących warunków. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z busem jadącym w kierunku Hrubieszowa. Do szpitala trafili obaj kierowcy oraz pasażerowie podróżujący busem.