Prasówka 4.08.2023 Lubartów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubartowa

To ciekawa i aktywna formę spędzania wolnego czasu. Mowa o spływach kajakowych Bugiem organizowanych w Łukowie. Cieszą się one dużą popularnością.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.

Fryzury do pracy wcale nie muszą być czasochłonne i wymagać dużego wysiłku. Można je zrobić w kilka do kilkunastu minut za pomocą akcesoriów, które znajdują się w kosmetyczce każdej kobiety. Bez względu na długość włosów, istnieje wiele propozycji, które sprawdzą się na co dzień. Oto kilka prostych i eleganckich fryzur, które nie tylko pozwolą zaoszczędzić czas, ale także sprawią, że będziesz świetnie wyglądać.