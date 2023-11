Prasówka 9.11.2023 Lubartów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lubartowa

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakich nieruchomości możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

Warsztaty rękodzielnicze zorganizowane w Klubie Senior+ były okazją do wykazania się umiejętnościami artystycznymi przez seniorów podczas robienia kalendarzy adwentowych.

To interesujące przedsięwzięcie. W Zamościu tworzony jest Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem. Będzie to samodzielna, państwowa instytucja kultury, związana jednak z Akademią Zamojską. Jej podstawową obsadę ma stanowić przynajmniej kilkanaście osób. Będą to uczeni delegowani z Akademii Zamojskiej, ale także z różnych ośrodków akademickich naszego kraju, a podobno nawet "ze świata".