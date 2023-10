Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Lubartowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

„Chcę, żeby było ładnie…” - to hasło konkursu organizowanego wspólnie przez Miasto Zamość i Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu. Właśnie odbyło się jego rozstrzygnięcie. Oceniano m.in. najładniejsze balkony, ogródki, ale także podwórka. Konkurs miał promować „dbałość o własne i miejskie otoczenie”.

Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Narodowe w Lublinie zapraszają do udziału w obchodach 84. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Za usiłowanie zabójstwa odpowie 24-letnia mieszkanka Zamościa, która zaatakowała swojego znajomego tasakiem. Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastniczka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej dożywocie.

Rzym to nadal stolica świata, jeśli chodzi o wspaniałe zabytki i piękną architekturę. Co więcej, Wieczne Miasto nie przestaje zaskakiwać. Właśnie udostępniono turystom nową atrakcją w Rzymie – wspaniały pałac sprzed 2 tys. lat wraz z trasą spacerową na Forum Romanum. Co jest niezwykłego w Domus Tiberiana? Przekonajcie się.