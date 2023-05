Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Lubartowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Lubartów, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już w najbliższy piątek mieszkańcy Lublina będą mogli przenieść się w czasie. Trwają ostatnie szlify przed otwarciem muzeum motoryzacji w Lublinie. Miejsce jest prawdziwą gratką dla fanów historii czterech kółek. Niektóre eksponaty mają nawet ponad 100 lat.

Po nocnych opadach deszczu i podmyciu przez rzekę Bug zapadła się jezdnia na drodze W-816 w miejscowości Kuzawka. Policja wyznaczyła objazdy.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w gminie Susiec. Dwuletni chłopiec pozostając przez chwilę bez opieki dorosłych wpadł do zbiornika na szambo. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.