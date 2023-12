Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Lubartowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Lubartów, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyczekiwane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas czeka jeszcze szał przedświątecznych zakupów - prezenty pod choinkę nie trafią same. Zobacz, na jakie jarmarki i kiermasze warto się wybrać!

Ośrodek stworzony przez lubelski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej powstał przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu. To tymczasowe miejsce pobytu dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Inwestycja pochłonęła ponad 6,1 mln zł. Niemal w całości została sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z Unii Europejskiej (wkład własny to ok. 100 tys. zł).