Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Sobotnia pogoda dała w kość mieszkańcom woj. lubelskiego. W regionie doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. - Totalny paraliż. Najgorsza jazda w moim życiu - pisali Czytelnicy.

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Krzysztof Komorski, dotychczasowy radny województwa lubelskiego, został w środę nowym wojewodą lubelskim. Nominację odebrał w Warszawie z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Na nowe stanowisko wprowadził go Lech Sprawka, który pełnił tę funkcję od 2019 roku.

W środę (20 grudnia) o 16.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, bo to końcowy akcent wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

81-letni mężczyzna zginął w pożarze domu w pow. lubartowskim. Do szpitala z oparzeniami trafiła także starsza kobieta. Wstępną przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Z kolei w pow. janowskim w wyniku pożaru drewnianego domu śmierć poniósł 61-latek.

Na lubelskim deptaku czuć bożonarodzeniowy klimat. A to wszystko za sprawą Jarmarku Świątecznego, który wystartował już dzisiaj!

W czwartek Puławy zgromadziły się w imię dobra, serca i wsparcia dla zwierząt potrzebujących. Pod Galerią Zielona odbyły się akcje "Karma Wraca" i "Choinka za surowce wtórne", których rezultaty przerosły oczekiwania organizatorów.

Ośrodek stworzony przez lubelski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej powstał przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu. To tymczasowe miejsce pobytu dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Inwestycja pochłonęła ponad 6,1 mln zł. Niemal w całości została sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z Unii Europejskiej (wkład własny to ok. 100 tys. zł).