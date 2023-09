Prasówka z Lubartowa 1.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Lubartów 1.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Last but not least. PiS, partia rządząca i lider w sondażach, ogłosił „jedynki” na swoich listach wyborczych do Sejmu. W okręgu lubelskim (nr 6) „lokomotywą” będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a w chełmskim (nr 7) minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński.