Prasówka z Lubartowa 27.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Narodowe w Lublinie zapraszają do udziału w obchodach 84. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Za usiłowanie zabójstwa odpowie 24-letnia mieszkanka Zamościa, która zaatakowała swojego znajomego tasakiem. Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastniczka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej dożywocie.

Rzym to nadal stolica świata, jeśli chodzi o wspaniałe zabytki i piękną architekturę. Co więcej, Wieczne Miasto nie przestaje zaskakiwać. Właśnie udostępniono turystom nową atrakcją w Rzymie – wspaniały pałac sprzed 2 tys. lat wraz z trasą spacerową na Forum Romanum. Co jest niezwykłego w Domus Tiberiana? Przekonajcie się.