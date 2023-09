Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Lubartowie. Czy jesteś na bieżąco?

Obywatelska postawa mieszkańców i szybko podjęte działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 43-letniego mieszkańca gminy Serniki, który kilka dni temu usiłował podpalić pustostan znajdujący się w jednej miejscowości na terenie gminie Serniki. Teraz grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Święto plonów w województwie lubelskim jak co roku było hucznie obchodzone. Zobaczyliśmy piękne wieńce dożynkowe, spróbowaliśmy regionalnych przysmaków, a na scenie pojawili się Zenon Martyniuk i Piotr Cugowski.

Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubartowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek lubelscy pątnicy mieli najdłuższą trasę do przebycia. To jednak nie zmniejszyło ich zapału i z uśmiechem na ustach wędrowali, aby z każdym krokiem zbliżyć się do Jasnej Góry.

Pod hasłem "Z miłości do Polski" odbył się dzisiaj (6 sierpnia) w Chełmie. W wydarzeniu udział wziął wicepremier i prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

Długi i wymagający dzień pielgrzymów, którzy dziarsko maszerują do Jasnej Góry. Pątnicy pokonali prawie 30 km, aby dotrzeć do stóp Świętego Krzyża.

Jarmark św. Kiliana w Skierbieszowie to jedno z największych wydarzeń tego typu w regionie. Co roku, w lipcu, ciągną tam tłumy kupujących i sprzedających. Jednak w każdy wtorek odbywają się w Skierbieszowie mniejsze, lokalne i bardzo sympatyczne targowiska. Można tam kupić żywność, ubrania, buty, narzędzia rolnicze, miotły, szczotki, mnóstwo garnków i czego tylko dusza zapragnie.

Zainteresowanie było bardzo dużo, a oferta ciekawa. Nic dziwnego, że do niektórych stoisk można się było przedostać jedynie z trudem. Nie zabrakło także smakołyków przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. Roztoczański Park Narodowy organizuje bardzo ciekawe przedsięwzięcia. Wczoraj (5 sierpnia) odbyły się III Lubelskie Spotkania z Przyrodą pod hasłem „Przygoda z konikiem polskim”. W niedzielę (6 sierpnia) zaplanowano Dzień Otwarty RPN. Na pewno nikt nie będzie się nudził.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.

Fryzury do pracy wcale nie muszą być czasochłonne i wymagać dużego wysiłku. Można je zrobić w kilka do kilkunastu minut za pomocą akcesoriów, które znajdują się w kosmetyczce każdej kobiety. Bez względu na długość włosów, istnieje wiele propozycji, które sprawdzą się na co dzień. Oto kilka prostych i eleganckich fryzur, które nie tylko pozwolą zaoszczędzić czas, ale także sprawią, że będziesz świetnie wyglądać.