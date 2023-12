Przedszkola w Lubartowie. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Lubartowie?

Rekrutacje do przedszkoli trwają na ogół w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Lubartowie?

Nauka w przedszkolu jest bardzo ważna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.