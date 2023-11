Przegląd prasy 11.11.2023 Lubartów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubartowa

Trwający od poniedziałku protest polskich przewoźników na drogach prowadzących do przejść granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej spowodował, że na tych drogach utworzyły się olbrzymie kolejki ciężarówek. W większości w korkach utknęły ukraińskie ciężarówki. W Dorohusku i Stołpiu doszło do incydentów.

Zapali czy nie zapali? Takie pytanie jak co roku będą zadawać sobie w sezonie jesienno-zimowym setki, jeśli nie tysiące posiadaczy samochodów ze starzejącym się akumulatorem. I jak to zwykle bywa, tylko niewielka część z tej grupy już teraz przygotowuje się do wymiany akumulatora. Większość zaryzykuje i być może dla bezpieczeństwa zaopatrzy się w prostowniki/ładowarki albo podręczne urządzenia rozruchowe. Tylko czy aby na pewno dokona właściwych zakupów, a następnie poradzi sobie z użyciem tego sprzętu?