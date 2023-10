Przegląd prasy 17.10.2023 Lubartów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubartowa

Pierwszy etap inwestycji objął odcinek drogi o długości 7,8 km. Wartość zadania to ponad 7 mln zł. Prace zrealizowano dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz ze środków gminy Łabunie i powiatu zamojskiego. W środę (11 października) otwarto wyremontowany odcinek drogi prowadzącej z Łabuniek do Zubowic.

PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

W niedzielę wieczorem poznaliśmy wyniki sondażu exit pool po zakończonym głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z informacjami, frekwencja była rekordowa i wyniosła 72,9 proc. To przełożyło się na sondażowe niespodzianki. - Nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy niż ktokolwiek się spodziewał - powiedział Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, do swoich współpracowników zgromadzonych w sztabie wyborczym w Warszawie. - Mieliśmy wywrócić stolik. Nie udało nam się to - dodał lider Konfederacji.