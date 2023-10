Przegląd prasy 31.10.2023 Lubartów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lubartowa

Polityka wydawnicza doprowadziła do takiej dość paradoksalnej sytuacji, że w momencie, gdy wszystko to, co ukazało się po angielsku zostało przełożone na język polski, wydawnictwa doszły do wniosku, że to już koniec. Singer został wydany w całości. Tyle tylko, że istnieją jeszcze teksty, nawet duże, czyli powieści, które nie zostały wydane w języku angielskim – mówi w rozmowie z „Kurierem” Krzysztof Modelski, tłumacz literatury jidysz.