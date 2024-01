Przegląd prasy z Lubartowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.01.2024

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 37-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Do odbycia ma karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. 37-latek trafił już do zakładu karnego.

Do tragicznego wypadku doszło na DW-850 na trasie Wożuczyn – Rachanie. 19-letni kierowca najechał na 39-latka. W wyniku zdarzenia pieszy zmarł.

W wieku 69 lat do wieczności odszedł pełniący od ponad 30 lat funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie Krzysztof Iwańczuk.

Prasówka 26.01 Lubartów: pozostałe wydarzenia

Wprawdzie zamojscy radni muszą jeszcze podjąć odpowiednią uchwałę w sprawie przekształcenia zamojskiego I Liceum Ogólnokształcącego (stanie się to prawdopodobnie 29 stycznia), ale szkoła już w piątek (26 stycznia) rusza z wielką przeprowadzką do nowej siedziby. Od 1 lutego będzie to pięknie odnowiony gmach Akademii Zamojskiej.