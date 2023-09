Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Lubartowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Lubartów, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Atrakcyjnie zapowiada się tegoroczny Festiwal Trzech Kultur, który jak co roku odbędzie się we Włodawie. Festiwal ten jest jednym z największych tego typu wydarzeń kulturalnych w województwie lubelskim, a jego głównym celem jest prezentacja kultury, tradycji i dziedzictwa trzech narodów: polskiego, ukraińskiego i żydowskiego, które żyły i tworzyły w regionie. Festiwal co roku przyciąga wielu turystów z regionu oraz różnych stron Polski i zagranicy.

Chełmska policjantka podczas środowej (6 września) służby niespodziewanie otrzymała bukiet kwiatów. Okazało się, że została laureatką akcji ""DOCENIAMY! Dziękujemy!" - inicjatywy Stowarzyszenia Werwa, Nowego Tygodnia Chełmskiego i lokalnej kwiaciarni, które raz w miesiącu wręczają niespodziewanie kwiaty dla kobiety wyróżniającej się w powiecie chełmskim. Funkcjonariuszka została doceniona za to, że zatrzymała sprawcę rozboju na 76-latku.