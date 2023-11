Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Lubartowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Z tym lekarzem każda kobieta powinna spotykać się regularnie - kogo jednak wybrać? By pomóc w decyzji, stworzyliśmy zestawienie najlepszych ginekologów i ginekolożek w Lublinie. Ranking powstał na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowniczki portalu ZnanyLekarz.pl. Do którego specjalisty warto się wybrać? Kogo polecają pacjentki?

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny wyprzedaje sprzęt. Tym razem do kupienia są m.in. przyczepy, samochody, kuchnia polowa, sprzęt sportowy i wiele innych!. Zobacz, co należy zrobić, by móc kupić sprzęt z demobilu.

Szukasz działki do kupienia w woj. lubelskim? Przedstawiamy najnowsze oferty, które można kupić podczas licytacji komorniczych. Sprawdź, w posiadanie jakich nieruchomości możesz wejść. To wszystko w okazyjnej cenie!

Trwający od poniedziałku protest polskich przewoźników na drogach prowadzących do przejść granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej spowodował, że na tych drogach utworzyły się olbrzymie kolejki ciężarówek. W większości w korkach utknęły ukraińskie ciężarówki. W Dorohusku i Stołpiu doszło do incydentów.

Podobnie jak w całej Polsce również w Chełmie, Krasnymstwie, Włodawie oraz w miastach i gminach powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego 11 listopada uroczyście obchodzony będzie Narodowy Dzień Niepodległości. Obchody obejmują wiele uroczystości, mszy świętych, parad wojskowych, wystąpień publicznych, a także koncertów, biegów niepodległościowych oraz wystaw.

Autodrom Biłgoraj jest jedynym torem wyścigowym po wschodniej stronie Wisły. Jak zapewniają władze powiatu biłgorajskiego, po jego rewitalizacji będzie on również najnowocześniejszym torem w Polsce. Właśnie ruszył pierwszy etap zaplanowanych robót. Koszt owego etapu „rewitalizacji” Autodromu Biłgoraj to prawie 31 mln zł z czego 15 mln to rządowe dofinansowanie (reszta to wkład własny).