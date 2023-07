Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Lubartowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Gdzie pasjonaci rowerowych wycieczek mogą wybrać się w województwie lubelskim? Jakie szlaki warto wybrać, żeby przy okazji zobaczyć coś ciekawego? Podpowiadamy!

Pięcioletnia Lenka z powiatu mrągowskiego (woj. warmińsko-mazurskie) zauważyła mamę leżącą na podłodze w łazience i zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Dziewczynka wykazała się zimną krwią i opanowaniem. Podobnie jak dyspozytorka, która przeprowadziła z nią rozmowę.

Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników.