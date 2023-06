Przegląd prasy z tygodnia 4.06.2023. Co działo się w Lubartowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Funkcjonariusze z woj. lubelskiego poszukują pijanych kierowców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. To właśnie ci mężczyźni prowadzili auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Rozpoznajesz kogoś? Szybko skontaktuj się z policją.

Zamojski Park Miejski to oczko w głowie mieszkańców miasta. Jest on ulubionym miejscem ich spacerów. Nie brakuje tam również turystów. W tym zakątku miasta można odpocząć w cieniu wspaniałych drzew, popatrzeć m.in. na malowniczy staw z dwóch mostów czy odpocząć na licznych ławkach.

To było wzruszające. Na łąkę w Kitowie gdzie doszło do tragedii zaprowadził nas Robert Pawelec, wieloletni, zasłużony strażak oraz jeden z okolicznych mieszkańców. Tam 11 grudnia 1942 roku Niemcy zamordowali 164 osoby, w tym 15 dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat. Wśród ofiar byli także pradziadkowie pana Roberta: Zofia i Wojciech Rubaj. Łąka jest zatem dla niego oraz okolicznych mieszkańców miejscem niezwykle ważnym, uświęconym krwią pomordowanych.