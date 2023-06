Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Lubartowie. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubartów, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim.

Prokuratura Regionalna w Lublinie poinformowała o zatrzymaniu trzech funkcjoniariuszy, w tym byłego naczelnika wydziału ruchu drogowego tomaszowskiej policji.

Dziś to już historia, ale kiedyś oglądał je niemal każdy. Ten, kto wychował się lub żył w latach 90., pamięta wysyp rozmaitych programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym. Część z nich oparto na amerykańskich formatach, tak jak: Koło Fortuny czy Familiadę. Inne z nich powstały na bazie polskich scenariuszy, jak Szansa na Sukces z udziałem topowych wokalistów i zespołów muzycznych. Jakie programy oglądaliśmy w telewizji 30 lat temu? Sprawdzamy najpopularniejsze z nich. Zobaczcie listę i dajcie się zaskoczyć!