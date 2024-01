Trasy na rower do 34 km od Lubartowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Lubartowa

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Lubartowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Drugi wariant trasy przez Poj. Łęczyńsko-Włodawskie. Tym razem w dużej części trasa przebiega przez Poleski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie. Szlak zaczyna się w lasach miejscowości Zienki gdzie zobaczyć możemy unikatowy kurhan sprzed 1500 lat p.n.e nazwany "Szwedzką mogiła". Następnie prowadzi nas do pięknie położonej miejscowości Sosnowicy, gdzie zobaczyć może pozostałości zespołu parkowo-pałacowego Sosnowskich z zachowanym tzw. "Dworkiem Kościuszki". W parku liczny starodrzew, a okolica bogata w piękne stawy, które podziwiać możemy z wieży widokowej ustawionej przy nich. Po drodze do Sosnowicy jedziemy również fragmentem ścieżki przyrodniczej "Borek" w Lasach Parczewskich. Szlak w dalszej części zahacza o piękne jezioro Czarne Sosnowiskie (przy jeziorze pole campingowe), a dalej przejeżdża między licznymi stawami hodowlanymi i innymi zbiornikami w okolicy miejscowości Stara Jedlanka i Stary Uścimów. Ostatnią atrakcją na trasie jest jedne z najbardziej popularnych jezior Poj. Łęczyńsko-Włodawskiego, jezioro Zagłębocze, pięknie położone z plażą, infrastrukturą turystyczną oraz zapleczem gastronomicznym. Przy jeziorze ośrodek wczasowy i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Szlak kończy się w Łomnicy, na parkingu przy początku ścieżki przyrodniczej w PPN "Dąb Dominik". Drogi w 3/4 gruntowe, większość utwardzone, czasami w niewielkich fragmentach bardzo piaszczyste. Nawiguj

