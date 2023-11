Trasy na rower do 34 km od Lubartowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Lubartowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Lubartowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Lubartowa warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Lubartowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Lubartowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w Lubartowie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 12 listopada w Lubartowie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 57%. 🚲 Trasa rowerowa: Gródek Szlachecki, Siemień, Czemierniki, Firlej, Lasy Kozłowickie, Lublin - 100 km Stopień trudności: 3.0

Dystans: 99,68 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 082 m

Suma zjazdów: 1 042 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubartowa poleca Slawekk Wyjechaliśmy rano z Lublin pociągiem do Gródka Szlacheckiego. Trasa wyznaczona przy pomocy gps omijała asfalt i wiodła nas przez wspaniałe łąki, lasy i intensywnie kolorowe pola, cały czas wśród śpiewu ptaków. Trzy razy musieliśmy pchać rowery przez piasek, odcinki po kilkanaście metrów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa "Doliną Bystrzycy" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,84 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 192 m

Suma podjazdów: 1 671 m

Suma zjazdów: 1 646 m Rybban poleca trasę mieszkańcom Lubartowa Wycieczka rowerowa po południowych okolicach Lublina, doliną rzeki Bystrzycy. Ciekawe miejsca na trasie: Stadnina koni w Lublinie;

Zalew Zemborzycki;

Łowisko pstrąga w Prawiednikach;

Zespół pałacowo - parkowy w Osmolicach;

Modrzewiowy młyn wodny w Osmolicach;

Zespół dworsko - parkowy w Pszczelej Woli;

Skansen uli w Pszczelej Woli;

Pomnik upamiętniający potyczkę z 1945 roku w Polanówce;

Kościół pw. św. Marcina w Zemborzycach Koscielnych;

Las Stary Gaj z rezerwatem przyrody "Stasin";

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: trasa przez gm. Konopnica 2 - fragment czarnego szlaku Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,49 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 163 m Rowerzystom z Lubartowa trasę poleca Mriswith Trasa przebiega wzdłuż czarnego szlaku rowerowego gm. Konopnica. Została połączona w pętlę, rozszerzona o odcinek wzdłuż ul. Węglinek, wąwozu im. Jana Pawła II i przy ul. Jana Pawła II.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wieczorna przejażdżka do Nałęczowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 525 m

Suma zjazdów: 527 m Klub_Eskapada poleca trasę mieszkańcom Lubartowa

Trasa łatwa, po asfalcie, choć jest trochę pagórkowato ;-) Ale nie sprawia to większego problemu, bo zjeżdżając z górki można podjechać z rozpędu pod następną. Szkoda, że wieczorem nie dało się napić wód nałęczowskich w pijalni. Pijalnia czekolady też trochę niedostosowana - żeby dowiedzieć się czego możemy się napić trzeba usiąść przy stoliku. Brak możliwości wzięcia czekolady "na drogę". Chyba trochę "rozbestwieni"

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny-Janowiec-Kazimierz Dolny [Przez dwa promy] Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 822 m

Suma zjazdów: 775 m KazimierzDolny poleca trasę mieszkańcom Lubartowa Trasa lekka, bez stromych podjazdów - nadaje się dla dzieci.

Z rynku Bulwarem wiślanym kierujemy się w górę Wisły by promem przeprawić się na jej drugi brzegu do Janowca. Tam po drodze podziwiać możemy Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty i Zamek Firlejów - obecnie oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Po zwiedzeniu zamku, polnymi drogami kierujemy się do Wojszyna i daje drogą asfaltową do Nasiłowa, gdzie drugim z promów przeprawiamy się do Bochotnicy, z której już tylko 4 km do Kazimierza.

Nawiguj

Zadbaj o stan techniczny roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

