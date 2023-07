Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Lubartowie. Polecane miejsca w lipcu 2023

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty i wafle. Smaki oferowane wówczas nie były zbyt urozmaicone. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym stało się modne uczęszczanie do lodziarni i cukierni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a oferta zawierała podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W Renesansie odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze wzmianki o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Również w Europie delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Ponieważ zachodziła konieczność transportu lodu z wysokich gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Jogurtownica 1,4L Maszyna Do Jogurtu Słoiczki 8X

Jogurtownica Domowy Jogurt 1,4 L First Austria

Jogurtownica Automat do jogurtu 1L First Austria

Slushy Maker Granitor Kubek Do Robienia Lodów

Maszyna Do Robienia Lodów Tajskich Foremki

Maszyna Do Lodów Tajskich Maszynka Do Lodów

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Urządzenie do robienia lodów HKOENIG HF320, 180 W

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Lubartowie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody włoskie robi się z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. Latem w wielu miejscach możemy napotkać lodziarnie podające lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.