Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Lubartów, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubartowa

Jedną z popularniejszych kobiecych stylizacji na świąteczny czas jest sukienka. Nic dziwnego, to uniwersalna propozycja może zmienić swój charakter dzięki kilku dodatkom, jest sprawdzona i elegancka, ale po latach może się też po prostu znudzić. Należy również przyznać, że nie zawsze jest to najwygodniejsza z możliwych opcji, dlatego warto nieco poeksperymentować i poszukać alternatyw. Zobacz nasze propozycje dla pań po 40-stce.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Lubartów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubartowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

57-latek chcąc rozpalić ogień w piecu, dolał do paleniska benzyny. Wlewając łatwopalną ciecz do pieca, spowodował wybuch i zapalenie się oparów, a następnie samej cieczy. W wyniku pożaru spłonął dom mężczyzny, a on wraz ze swoim kolegą trafili do szpitala.