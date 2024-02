Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Lubartów, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lubartowa

Nieprawidłowo wykonany manewr wyprzedzania był przyczyną wczorajszej (20 lutego) kolizji w Bykowszczyźnie pod Kockiem.

Zamojscy policjanci zostali wezwani na interwencję do 44-latka, który zachowywał się agresywnie wobec swojej babci. Zamiast na izbę, trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.

Rozstrzygnięty został XVII Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a ty pisz” im. Mariusza Kargula, organizowany od lat przez Krasnostawski Dom Kultury. Na tegoroczny konkurs zostało zgłoszonych 201 zestawów wierszy, nadesłanych przez autorów z całej Polski

Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.