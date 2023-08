Tygodniowy przegląd prasy 27.08.2023: Lubartów, 20.08-26.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubartowa

To prawdziwa, roztańczona i rozśpiewana fala. Rolnicy w całej Polsce świętują dożynki. Obchody Święta Plonów organizowane są w wielu powiatach i gminach. Odbywają się koncerty, barwne korowody dożynkowe, wręczane są zasłużonym gospodarzom medale. Jaki jednak tak naprawdę był ten rok dla rolników? Czy naprawdę są powody do radości?

Tygodniowa prasówka 27.08.2023: 20.08-26.08.2023 Lubartów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubartowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do spektakularnego wypadku doszło we wtorek (22 sierpnia) ok. 13 w Susznie. Kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pędząc niemal 150 kilometrów na godzinę wyprzedzał sznur pojazdów. Nagle stracił panowanie nad samochodem, dachował i wjechał do rowu. W samochodzie znajdowało się dwóch zakleszczonych mężczyzn, trzeci wypadł z pojazdu.