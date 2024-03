Wybory samorządowe 2024 - gdzie głosować w gm. Uścimów? Zobacz listę

Wybory 2024. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Czym jest samorząd terytorialny i jakie ma zadania? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Jak głosować w wyborach samorządowych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Czy radni posiadają immunitet? Jakie są ich zadania? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta – ile może urzędować?

W 2018 r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu Wyborczego, która wydłużyła kadencję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych z 4 do 5 lat. Skutkiem tego działania było wydłużenie obecnej kadencji, ponieważ wybory miały odbyć się w 2023 r., ale przełożono je na rok 2024, by wybory parlamentarne i samorządowe nie odbywały się w tym samych czasie. Od teraz wybory będą odbywać się co 5 lat.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie ograniczenia w liczbie kadencji. Wcześniej nie było żadnego limitu. Obecnie zostało to ograniczone do dwóch kadencji.