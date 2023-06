Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Lubartowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Za nami prawdziwie lotnicza niedziela w Świdniku. Trzecia edycja Air Festivalu wróciła do tego miasta po czterech latach przerwy. Najpierw plany pokrzyżowała bowiem pandemia, a następnie wojna na Ukrainie.

Pora na truskawki trwa w najlepsze. Na naszym fanpage'u poprosiliśmy Czytelników o podzielenie się zdjęciami z przygotowanych przez nich domowych ciast i deserów z truskawkami. Odpowiedź przerosła nasze oczekiwania. Słodkości zachwycają wyglądem, pomysłowością i dekoracją. To m.in. serniki na zimno, biszkopty, ciasta francuskie, drożdżówki i niesamowite bezy. Zdecydowanie warto się zainspirować. Sprawdź, jakie ciasta i desery z truskawkami przyrządza się w polskich domach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek (6 czerwca) ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla południowej części regionu.

Long bob to dłuższa wersja ponadczasowej fryzury, czyli boba. To uczesanie pokochało wiele dojrzałych kobiet, jedną z nich jest znana aktorka – Grażyna Szapołowska. Gwiazda uznawana jest nie tylko za ikonę stylu, ale także za niezwykle elegancką i piękną kobietę. Long bob występuję w wielu wariantach. Pięknie się prezentuje w wersji falowanej, z grzywką i w różnych odcieniach. Zobacz, komu będzie pasowało to uczesanie i jak wygląda.