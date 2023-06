Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Lubartowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W niedzielę, 25 czerwca, do Lubartowa zjadą miłośnicy rowerowej rekreacji. Janusz Pożak po raz 29. zaprasza bowiem na „Święto Roweru”.

To był szczególny dzień dla piłkarzy i sympatyków Gminnego Klubu Sportowego Ogniwo Wierzbica. Podczas sportowego święta zorganizowanego 17 czerwca na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle rozegrany został mecz 26 kolejki chełmskiej klasy okręgowej pomiędzy GKS Ogniwo Wierzbica a KS Znicz Siennica Różana, w którym gospodarze pokonali rywali aż 8:0 i tym samym zdobyli mistrzostwo ligi okręgowej oraz wywalczyli awans do IV ligi.

To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim.