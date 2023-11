Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Lubartowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

Praca szuka człowieka! W związku z tym przygotowaliśmy dla was najciekawsze oferty opublikowane na stronie lubelskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość wynagrodzeń w prezentowanych ogłoszeniach to nawet ponad 5 tys. złotych brutto. Zobacz, gdzie możesz się zatrudnić.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubartowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pożaru doszło w sobotę (11 listopada) w budynku gospodarczym w Suchowoli (gm. Adamów). Jak czytamy w komunikacie zamojskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej składowano w nim „bele materiałów do szycia”. Wprawdzie właściciel posesji próbował sam ugasić ogień, ale nie przyniosło to rezultatu. Wezwano pomoc.

Ciało 54-letniego obywatela Ukrainy znaleziono przy tirze zaparkowanym na jednym z postojów w Chełmie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna mógł wcześniej spożywać alkohol.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubartowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Do kupienia m.in. samochody, sprężarki, sprzęt sportowy i naczepy. Zobacz”?