Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Lubartowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Mikołajki to rośliny o dość wyjątkowej urodzie. Często kojarzą się z ostami, ponieważ są kolczaste. Mikołajki mają sporo gatunków, a niektóre uprawia się w ogrodach jako ozdobne. Warto na nie postawić, szczególnie jeśli mamy słoneczny ogród z niezbyt żyzną ziemią.

W Hrubieszowskim Domu Kultury trwa Tydzień Hawajski. - Dzisiaj bawiliśmy się z dzieciakami w zbieranie „cosi”. Te „cosie” to było coś kolorowego, coś starego, pięknego, zabawnego i dziwnego – opowiadała animatorka Wioleta Czerniak, która prowadzi warsztaty w placówce.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubartowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poniedziałek był ważnym dniem dla absolwentów szkół podstawowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała średnie wyniki z majowego egzaminu ósmoklasistów. Jak poszło uczniom z regionu?

W ubiegłym roku Oddział Hematologiczny Szpitala Niepublicznego w Zamościu (nazywany jest „starym”) przyjął blisko 900 osób, z czego dwie trzecie to byli pacjenci onkologiczni. Wielu z nich leczono z wykorzystaniem nowoczesnych programów lekowych. To skuteczne, ale bardzo kosztowne terapie, wykorzystujące tzw. substancje czynne. Każdy z kilkudziesięciu realizowanych obecnie programów jest refundowany przez lubelski oddział NFZ. To także zostało ostatnio docenione. W jaki sposób?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubartowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przyczyną zakażeń ptasią grypą u kotów może być surowe mięso. Chorują też koty niewychodzące z domu. Ekspert wyjaśnia, jak uniknąć zakażenia”?