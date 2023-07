Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubartowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Long bob to wygodna i modna fryzura na lato. Zobacz, czy tobie będzie pasowała? Od lat jej wierną fanką jest Grażyna Szapołowska”?

Przegląd czerwca 2023 w Lubartowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Long bob to wygodna i modna fryzura na lato. Zobacz, czy tobie będzie pasowała? Od lat jej wierną fanką jest Grażyna Szapołowska Long bob to jedna z najmodniejszych fryzur wszech czasów. Jest to dłuższa wersja boba. To cięcie jest wyjątkowo korzystne dla dojrzałych kobiet – odmładza i podkreśla kości policzkowe. Dobrze o tym wie Grażyna Szapołowska, która bryluje na ściankach właśnie w tym uczesaniu. Long bob występuję w wielu wariantach. Pięknie się prezentuje w wersji falowanej, z grzywką i w różnych odcieniach. Zobacz, komu będzie pasowało to uczesanie i jak wygląda. 📢 Łempicka ponownie w Lublinie! Teraz zostanie już na stałe. Zobacz zdjęcia z wernisażu wystawy W sumie 18 prac. 12 płócien i 6 rysunków trafiło do Muzeum Narodowego w Lublinie aż z Meksyku. W piątek (23 czerwca) obył się uroczysty wernisaż wystawy, natomiast od soboty jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Lublina i turystów.

📢 W niedzielę w Lubartowie święto dla fanów rowerowej aktywności W niedzielę, 25 czerwca, do Lubartowa zjadą miłośnicy rowerowej rekreacji. Janusz Pożak po raz 29. zaprasza bowiem na „Święto Roweru”.

Prasówka lipiec Lubartów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubartowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zderzenie szynobusu z samochodem osobowym w Płoskiem. Poszkodowany został kierowca Wyglądało to bardzo groźnie. Komenda Miejska Państwowej Straży w Zamościu poinformowała o zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem. Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) w miejscowości Płoskie w gm. Zamość.

📢 GKS Ogniwo Wierzbica jest w IV lidze. To zasłużony awans. Zobacz zdjęcia z meczu To był szczególny dzień dla piłkarzy i sympatyków Gminnego Klubu Sportowego Ogniwo Wierzbica. Podczas sportowego święta zorganizowanego 17 czerwca na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle rozegrany został mecz 26 kolejki chełmskiej klasy okręgowej pomiędzy GKS Ogniwo Wierzbica a KS Znicz Siennica Różana, w którym gospodarze pokonali rywali aż 8:0 i tym samym zdobyli mistrzostwo ligi okręgowej oraz wywalczyli awans do IV ligi.

📢 Noc Świętojańska i „Dziejba Leśna” w zamojskim Parku Miejskim To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim. 📢 Policjanci z zarzutami działalności w zorganizowanej grupie przestępczej Prokuratura Regionalna w Lublinie poinformowała o zatrzymaniu trzech funkcjoniariuszy, w tym byłego naczelnika wydziału ruchu drogowego tomaszowskiej policji. 📢 Weekend z florystyką! Pod CSK pojawiły się zapierające dech w piersiach rzeźby z kwiatów. Zobacz zdjęcia Podczas piątej edycji Weekendu z Florystyką plac Teatralny zakwitł, a przyczyną są pachnące i kolorowe rzeźby, które w całości są wykonane z krawatów. To prawdziwy raj dla miłośników roślin.

📢 W tym roku do Świdnika wróciło podniebne show. Za nami 3. edycja Air Festivalu! Zobacz zdjęcia Za nami prawdziwie lotnicza niedziela w Świdniku. Trzecia edycja Air Festivalu wróciła do tego miasta po czterech latach przerwy. Najpierw plany pokrzyżowała bowiem pandemia, a następnie wojna na Ukrainie.

📢 Wielka procesja Bożego Ciała odbyła się w Zamościu. Uczestniczyły w niej tłumy mieszkańców miasta Wierni nieśli chorągwie i obrazy, a dzieci tradycyjnie sypały kwiatki przez Najświętszym Sakramentem. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) odbyła się w czwartek (8 czerwca). Procesja ruszyła po mszy w miejscowej Katedrze ulicami: Akademicką, Łukasińskiego, Placem Wolności, Kościuszki, Moranda, a potem dotarła na Rynek Wielki. 📢 Co zrobić z truskawek? Zobacz niesamowite zdjęcia naszych Czytelników: pyszne domowe ciasta i desery z truskawkami. Warto się zainspirować Pora na truskawki trwa w najlepsze. Na naszym fanpage'u poprosiliśmy Czytelników o podzielenie się zdjęciami z przygotowanych przez nich domowych ciast i deserów z truskawkami. Odpowiedź przerosła nasze oczekiwania. Słodkości zachwycają wyglądem, pomysłowością i dekoracją. To m.in. serniki na zimno, biszkopty, ciasta francuskie, drożdżówki i niesamowite bezy. Zdecydowanie warto się zainspirować. Sprawdź, jakie ciasta i desery z truskawkami przyrządza się w polskich domach.

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?