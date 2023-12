Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Lubartowie? Bądź na bieżąco

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu lubartowskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Skoda Superb to dla wielu synonim komfortu, praktyczności i ponadczasowego wyglądu w rozsądnym, stosunkowo niedrogim wydaniu. Ogromny bagażnik, mnóstwo miejsca, ergonomia i bardzo duży wybór na rynku wtórnym. Czym zaskakuje Superb III i na co zwracać uwagę przy zakupie?

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

Za nami uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów Uniwersytetu Medycznego. Podczas czwartkowej (16 listopada) uroczystości w Collegium Maius swoje dyplomy odebrało 59 osób.

Bolą cię stawy lub kości? Powinieneś skonsultować się z lekarzem ortopedą. W naszym artykule znajdziesz najlepszych specjalistów "od kości", którzy przyjmują swoich pacjentów w Lublinie. Zobacz!

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny wyprzedaje sprzęt. Tym razem do kupienia są m.in. przyczepy, samochody, kuchnia polowa, sprzęt sportowy i wiele innych!. Zobacz, co należy zrobić, by móc kupić sprzęt z demobilu.