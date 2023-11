Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

W niedzielę (29 października) o godz. 16 oficjalnie odsłonięto nowy mural na ścianie Galerii Labirynt. Namalowali go uchodźcy pod okiem lubelskiego rysownika, Macieja Pałki. Projekt nosi nazwę "Kosmos". Pomysł akcji zaczerpnięto od międzynarodowego kolektywu artystycznego Artolution.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Lubartowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Te majestatyczne, wspaniałe góry bywają o tej porze roku kapryśne. W ciągu dnia może świecić piękne słońce, które złoci połoniny i lasy, po chwili pojawiają się ciężkie, ołowiane chmury z których kropi deszcz lub spadają płatki śniegu. Bieszczadzkie szczyty czasami spowijają mgły, targają nimi zimne wiatry. To wszystko podoba się turystom. Dlatego w Bieszczadach końca sezonu turystycznego jeszcze nie widać.

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie.

Stylistki z Lublina pokazują jakie trendy królują w październiku na paznokciach ich klientek. Sprawdź, jakie cuda potrafią wyczarować z lakierów i błyszczących pyłków. Widać, że jesień zagościła już na dobre. Sprawdź!

Do szeregów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 65 nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli ślubowanie. W tym roku do służby we wspomnianym oddziale SG przyjęto rekordową liczbę mundurowych.