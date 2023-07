Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Lubartowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubartów, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nikt z nas nie chce sobie nawet wyobrażać scenariusza, w którym nasz piesek znika z domu i nie możemy go znaleźć. Na szczęście z pomocą przychodzi w takich sytuacjach lubelskie schronisko, gdzie najczęściej takie zguby właśnie trafiają. Właściciele mają wtedy około dwóch tygodni na odebranie zwierzaka, inaczej ten trafia do adopcji. Zobacz zdjęcia psów, które przywieziono tam w ostatnim czasie.

Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.