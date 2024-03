Ścieżki rowerowe do 34 km od Lubartowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Wycieczki rowerowe z Lubartowa

Malownicza i długa trasa do zaplanowania na cały dzień. Czas samego przejazdu to ponad 4 godziny a po drodze jest co oglądać. Z Rynku ruszamy ul. Nadrzeczną i Kwaskową Górą, by wąwozem o ten samej nazwie dotrzeć do Jeziorszczyzny. Po drodze mijamy Kolonię Rzeczycę, gdzie skręcamy w lewo w kierunku wsi Grabówki i Stanisławka. Stamtąd wąwozem Lipinki zjeżdżamy do Wąwolnicy gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej, ściągające tysiące pielgrzymów z całej Polski. z Wąwolnicy malowniczymi polnymi drogami przez Stary Gaj docieramy do Wojciechowa - mekki polskich kowali. Z Wojciechowa przez Nowy Gaj dojeżdżamy do Nałęczowa, gdzie po długiej trasie odpocząć można w pięknym Parku Zdrojowym. Z Nałeczowa do Kazimierza jedziemy mało ruchliwą drogą biegnącą przez Zarzekę i Bartłomiejowice do Rąblowa. Reczyca i Skowieszynek już tylko te dwie miejscowości dzielą nas od powrotu do Kazimierza.

