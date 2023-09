Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Lubartowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ruszył proces księdza z Łukowa, Artura S., który jest oskarżony o nagrywanie potajemnie telefonem młodego mężczyzny w toalecie jednej z lubelskich galerii handlowych. – To wydarzenia wpłynęło na psychikę nie tylko moją, ale i całej rodziny. To szrama na zdrowiu psychicznym - mówi pokrzywdzony.

12 września 1683 r. sprzymierzone wojska pod dowództwem polskiego króla Jana III Sobieskiego pokonały oblegającą Wiedeń armię turecką. O zwycięstwie zdecydowała szarża polskiej husarii, którą Jan Sobieski umieścił na czele poszczególnych oddziałów idących do ataku. Czy wiesz, że rodzina Sobieskich była związana z Lublinem? Ich pałac do dziś możemy podziwiać, przechadzając się ulicami miasta. Zobacz!

Powołana w czerwcu 2021 r. Partia Republikańska, w której znaleźli się m.in. byli politycy Porozumienia, ogłosiła swój program stosunkowo niedawno, bo w grudniu 2022 r. Jest on efektem wielomiesięcznych prac parlamentarzystów, ministrów i ekspertów. Poglądy większości członków i członkiń tego ugrupowania można określić jako konserwatywne. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych ze sprawami społecznymi. Posłowie i działacze Republikanów są jednak także skłonni do innowacji. W programie Partii Republikańskiej znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej dotyczącej samorządów), jak i zagranicznej.

Wybory parlamentarne 2023 w Polsce odbędą się już niedługo. Listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 6 i do Senatu z okręgów numer 14, 15, 16 zostały opublikowane. Możemy wybrać tylko jedno nazwisko z listy kandydatów na posłów oraz jedno z listy senatorów. Zobacz, na kogo możesz zagłosować w swoim okręgu. Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej.