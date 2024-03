Trasy spacerowe do 66 km od Lubartowa. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 30 - 31 marca

Nie masz pomysłu na urokliwą ścieżkę spacerową z Lubartowa? Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mają różny dystans, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 66 km od Lubartowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Lubartowa warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki ze spacerem z Lubartowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Lubartowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Lubartowie ma być 20°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Z Huty Szklanej na św. Krzyż Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,35 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 2 m Trasę spacerową mieszkańcom Lubartowa poleca Mirekblagier Miły bardzo łatwy spacerek. Podejście znakowane na 1,1 h swobodnie przechodzi się dużo szybciej. Zwłaszcza, że cały czas idzie się chodnikiem. Leniwi mogą wyjechać kolejką lub dorożką. Startujemy z parkingu w Hucie Szklanej. Parking ma zaplecze gastronomiczno-pamiątkarstkie oraz ładny plac zabaw dla dzieci. Droga prowadzi przez puszczę. Szybko wchodzimy na Łysiec zwany Łysą Górą, czy to tu czarownice zlatywały na swych miotłach, aby odbyć swe magiczne obrzędy? Ale sabat pod bokiem zakonników, coś tu nie pasuje. W każdym razie żadna ze spotkanych pań miotły nie miała. Na szczycie główną atrakcją jest klasztor z relikwią krzyża świętego i muzeum przyrodnicze. Warto zwiedzić klasztor, muzeum misyjne, kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego, oraz polecam muzeum przyrodniczo leśne znajdujące się w dawnym więzieniu, które jeszcze wcześniej było klasztorem Benedyktynów. Po zwiedzaniu można się posilić, i odpocząć. W Hucie Szklanej warto zwiedzić osadę słowiańską. Spotka się tam kowala, zielarkę i innych rzemieślników opowiadających o swej pracy. Przydatne linki Przykładowe ceny na dzień 23 września 2012:

Parking 5zł

Muzeum misyjne wolne datki

Krypta Jeremiego Wiśniowieckiego 2zł ulgowy 1zł

Muzeum przyrodniczo leśne

Wystawa przyrodnicza 8zł ulgowy 6zł

Wystawa więzienie 2zł ulgowy 1zł

Osada Słowian 10zł ulgowy 8zł rodzinny 2+2 30zł

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Kazimierskich Spichlerzy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,16 km

Czas trwania spaceru: 30 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 354 m

Suma zejść: 323 m KazimierzDolny poleca trasę mieszkańcom Lubartowa Trasa prosta, płaska, można ją pokonać pieszo lub rowerem. Z powodzeniem możemy zabrać ze sobą małe dzieci.

Kazimierskie Spichlerze zbudowa wzdłuż Wisły na przełomie XVI i XVII wieku, jako magazyny handlowe w czasach gdy, żegluga rzeczna kwitła a Kazimierz przeżywał gospodarczy Renesans.

Z rynku kierujemy się z biegiem Wisły ul. Puławską aż do jej końca, gdzie wchodzimy na bulwa wiślany i kierując się w górę Wisły na 3-kilometrowy spacer, podczas którego będziemy mogli podziwiać nie tylko bogato zdobione kazimierskie spichlerze, ale także przepiękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły i całego Miasteczka. Powrót na rynek willową ulicą Krakowską.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwaty, Pomniki, Sanktuaria Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,97 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podejść: 982 m

Suma zejść: 986 m Dan.wos poleca trasę mieszkańcom Lubartowa Wycieczkę zaczynamy spod Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym. To tu kiedyś znajdowało się biuro Walcowni Żelaza w Nietulisku Fabrycznym. W szkole można się zapoznać z historią walcowni oraz z życiorysem Stanisława Staszica. Walcownia Powstała w latach 1844-1846, wraz z osiedlem mieszkalnym oraz układem wodnych urządzeń. Zakład Działał do 1905 roku. Niektóre budynki służą do dziś. Szkoła mieści się w budynku w którym niegdyś znajdowało się Biuro Zakładu, Publiczne Przedszkole jest w budynku obok, a na przeciwko przedszkola został wyremontowany budynek jako zaplecze do nowo powstałych kortów tenisowych. Szkoła w Nietulisku została założona 1857 roku i nazywał się Szkoła Górniczo-Rządowa w Nietulisku, dziś mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa. Następnie zmierzamy przez Nietulisko Duże oraz Górne ( Pomnik Przyrody Ożywionej ), schodząc w dół wyłaniają nam się ruiny papierni w Dołach Biskupich. Papiernia została założona w 1911 roku przez rodziców Witolda Gombrowicza. Kolejne kroki kierujemy w kierunku Wiór, odwiedzamy Stary kamieniołom, skały dolomitowe, następnie w Wiórach docieramy do Zapory Wodnej "Wióry" oraz zbiornika wodnego. Cały kompleks powstał w latach 1977 - 2007. Istnieje możliwość odwiedzenia zapory od środka, na terenie zbiornika wodnego odnaleziono szczątki Dinozaurów z ery triasu. Następnie kierujemy się do Kałkowa gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne, warto odwiedzić to miejsce z całą rodziną. Godne polecenia jest również odwiedzenie: Golgoty Świętokrzyskiej, małego zoo, Misterium Męki Pańskiej oraz Kościół, na terenie Sanktuarium funkcjonuje Dom Pielgrzyma. Cały obiekt zbudowany jest na wzór Sanktuarium w Licheniu. W pobliżu znajduje się dobra baza noclegowa oraz kilka restauracji. W sąsiedztwie znajduje się Dom Osób Starszych i Zakład Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Z Kałkowa podążamy do Krynek aby zwiedzić Rezerwat Przyrody "Skały", w 25ha Rezerwacie znajduje się pod ochroną wiele wystających kamieni piaskowych z czasów kredy. Wycieczkę kończymy w początkowym miejscu.

Nawiguj

